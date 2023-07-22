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محدث استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في سبسطية قرب نابلس

22 يوليو 2023 . الساعة 00:16 بتوقيت القدس
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الشهيد فوزي مخالفة

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر قبل اعتقاله، الليلة، باستهداف مباشر من قوات الاحتلال للمركبة التي كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء الشهيد فوزي هاني فوزي مخالفة (18) عاما من بلدة سبسطية.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان شهيد، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال باطلاق الرصاص على رأسه، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة في سبسطية، كان بداخلها مواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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