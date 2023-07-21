فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نشطاء من الخارج يؤكدون صعوبة وضع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان

شهيد و7 أعمال مقاومة بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

الوجهة القادمة لكلوب بعد مشواره مع ليفربول

رد المدرب الإيطالي سباليتي على عرض الأهلي السعودي

لجنة الحريات بالضفة: اعتقال السلطة للشيخ أبو عرة غير قانوني ويجب الإفراج عنه

مرسيليا يتعاقد مع أوباميانغ مهاجم تشلسي

سليماني قد يستمر مع أندرلخت البلجيكي

مجلس طلبة بيرزيت يدعو لمؤتمر صحفي وافتتاح المجلس غدًا السبت

أول استقالة في الدرجة الممتازة

مجموعة حقوقية: مماطلة السلطة بالإفراج عن ملايشة وبراهمة رغم قرار الإفراج جريمة

الاحتلال يعزل أسيراً فلسطينيًا من جنين

21 يوليو 2023 . الساعة 23:40 بتوقيت القدس
...

قررت إدارة سجن النقب، عزل الأسير الفلسطيني، مجاهد عزالدين عمارنة، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، شمالي الضفة الغربية، لمدة ثلاثة أسابيع، وفرضت عليه غرامة مالية كبيرة وحُرم من الزيارة لمدة شهرين.

وقالت عائلة عمارنة في بيان تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الجمعة، إن "العزل جاء على خلفية اتهامه بكسر نافذة الزيارة الزجاجية، علماً أن الأسير مجاهد يعاني من أمراض وأوضاع نفسية وعصبية صعبة نتجت خلال وجوده في السجن، وقد رفضت إدارة السجون تقديم العلاج له".

وحمّلت العائلة في بيانها، "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تطور خطير أو تدهور جديد يحصل للأسير مجاهد بسبب عزله في الزنازين، وفي هذا الجو شديد الحرارة".

والأسير عمارنة محكوم بالسجن لمدة عامين، وغرامة مالية قدرها 1800 دولار تنتهي بعد 80 يوماً وإذا لم تدفع فستستبدل باعتقال لمدة 6 أشهر إضافية.

يذكر أن والد الأسير مجاهد، الشيخ عز الدين عمارنة وشقيقه أحمد معتقلان إداريا في سجن النقب أيضا.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#سجون الاحتلال #جنين #عزل انفرادي #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة