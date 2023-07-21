الاحتلال يعزل أسيراً فلسطينيًا من جنين

قررت إدارة سجن النقب، عزل الأسير الفلسطيني، مجاهد عزالدين عمارنة، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، شمالي الضفة الغربية، لمدة ثلاثة أسابيع، وفرضت عليه غرامة مالية كبيرة وحُرم من الزيارة لمدة شهرين.

وقالت عائلة عمارنة في بيان تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الجمعة، إن "العزل جاء على خلفية اتهامه بكسر نافذة الزيارة الزجاجية، علماً أن الأسير مجاهد يعاني من أمراض وأوضاع نفسية وعصبية صعبة نتجت خلال وجوده في السجن، وقد رفضت إدارة السجون تقديم العلاج له".

وحمّلت العائلة في بيانها، "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تطور خطير أو تدهور جديد يحصل للأسير مجاهد بسبب عزله في الزنازين، وفي هذا الجو شديد الحرارة".

والأسير عمارنة محكوم بالسجن لمدة عامين، وغرامة مالية قدرها 1800 دولار تنتهي بعد 80 يوماً وإذا لم تدفع فستستبدل باعتقال لمدة 6 أشهر إضافية.

يذكر أن والد الأسير مجاهد، الشيخ عز الدين عمارنة وشقيقه أحمد معتقلان إداريا في سجن النقب أيضا.

المصدر / فلسطين أون لاين