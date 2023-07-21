شهيد و7 أعمال مقاومة بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 7 أعمال مقاومة خلال الـ24 الأخيرة، شملت تفجير عبوة ناسفة وعملية طعن واحدة واندلاع مواجهات، أصيب خلالها 3 جنود إسرائيليين ومستوطن، كما استشهد فتى فلسطيني.

وأصيب 3 جنود إسرائيليين بينهم 2 من حرس حدود وجندي في جيش الاحتلال، بانفجار قنبلة محلية الصنع خلال مواجهات في بيت أمر شمال الخليل.

وأصيب مستوطن بجروح خطيرة في طعن بطولية بمدينة القدس المحتلة، فيما انسحب المنفذ من المكان بسلام.

واندلعت مواجهات في 5 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وأدت المواجهات في قرية أم صفا شمال غرب رام الله إلى استشهاد الفتى محمد فؤاد عطا البايض (17 عامًا) من مخيم الجلزون، وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ورصد مركز فلسطيني معلومات "معطى" 195 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال الفترة خلال الفترة ما بين 14-07-2023 حتى 20-07-2023، أصيب فيها 9 إسرائيليين، بينما استشهد فلسطينيان.

ووثق "معطى" 15 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وتفجير 5 عبوات ناسفة، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأحرق الشبان الثائر خلال الأسبوع منشأتين وآليتين عسكريتين، وحطموا 4 مركبات ومعدات عسكرية، وألقوا 3 زجاجات حارقة مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال.

وتصدى الشبان لـ28 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، واندلعت مواجهات في 74 نقطة تخللها 60 عملية إلقاء حجارة، وخرجت 4 مظاهرات منددة بالاحتلال والاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين