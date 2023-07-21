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الوجهة القادمة لكلوب بعد مشواره مع ليفربول

21 يوليو 2023 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
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الوجهة القادمة لكلوب بعد مشواره مع ليفربول

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أن تدريب منتخب بلاده سيكون "شرفًا عظيمًا"، لكنه أصر على أنه سيبقى في ليفربول حتى نهاية عقده.

ويعد كلوب أحد المدربين المرشحين لخلافة هانسي فليك في قيادة الماكينات الألمانية؛ إذ يتعرض فليك لضغوط شديدة بعد أن حقق 4 انتصارات فقط في آخر 16 مباراة.

وعلى الرغم من ذلك، استبعد المدرب الألماني الرحيل عن الريدز قبل نهاية عقده في 2026، في تصريحات أدلى بها في حلقة نقاش استضافتها مجموعة شركات فيشر في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، ونقلتها شبكة "Sky Sports".

وقال كلوب: "وظيفة المدرب الوطني كانت وستكون شرفًا كبيرًا، ليس هناك شك في ذلك.. المشكلة التي تقف في طريق كل شيء هو ولائي. لا يمكنني مغادرة ليفربول الآن وأقول إنني سأتولى مسؤولية ألمانيا لفترة قصيرة. هذا لن ينجح والطلب ليس موجودًا".

وأضاف المدرب البالغ من العمر 56 عامًا: "إذا كان من المفترض أن أفعل ذلك (تدريب ألمانيا) في وقت ما، فعندئذ يجب أن أكون متاحًا وهذا ليس الوضع حاليًا".

واختتم كلوب حديثه قائلًا: "في الأساس، إنها وظيفة مثيرة للاهتمام. لكني لا أعرف حتى الآن ما إذا كنت سأفعل شيئًا مختلفًا تمامًا بعد أن أغادر ليفربول. أريد أن أبقي خياراتي مفتوحة".

جدير بالذكر أن مدرب بوروسيا دورتموند السابق تولى مهمة تدريب النادي الإنجليزي في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ونجح في التتويج بسبعة ألقاب مع الليفر، أبرزهم لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19 والدوري الإنجليزي 2019-20.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ليفربول #كلوب #المنتخب الألماني

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