مرسيليا يتعاقد مع أوباميانغ مهاجم تشلسي

عاد المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ الى فرنسا من بوابة مرسيليا بالانتقال إليه قادماً من تشلسي الإنكليزي بعقد حتى عام 2026 وفق ما أعلن الناديان الجمعة.

وكان تشلسي السبّاق الى إعلان رحيل الغابوني بالقول على موقعه الرسمي "غادر بيار-إيميريك أوباميانغ تشلسي للانضمام الى نادي الدوري الفرنسي مرسيليا"، مضيفاً "نود أن نشكر بيار وأن نتمنى له الخير في الفصل التالي من مسيرته".

وأكد مرسيليا خبر ضم المهاجم البالغ 34 عاماً في حسابه على تويتر من خلال مقطع فيديو قال فيه أوباميانغ "هيا مرسيليا... ألقاكم في مرسيليا".

وبذلك، يعود أوباميانغ الى فرنسا حيث ولد في لافال وتأسس كروياً مع أندية نيس ولافال وباستيا قبل أن ينتقل الى ميلان الإيطالي الذي وقع معه عقداً احترافياً عام 2008 لكن سرعان ما أعاده الأخير الى فرنسا ليلعب على سبيل الإعارة مع ديجون وليل وموناكو.

وغادر الغابوني ميلان نهائياً عام 2011 للدفاع عن ألوان سانت إتيان قبل انضمامه الى بوروسيا دورتموند الألماني الذي تألق في صفوفه من عام 2013 حتى 2018، ما شرّع أمامه باب الانتقال الى الدوري الإنكليزي الممتاز حيث لعب بداية مع أرسنال من 2018 حتى أوائل 2022 قبل التوقيع مع برشلونة الإسباني حتى عام 2025.

لكن مغامرته الكاتالونية لم تدم طويلاً إذ عاد في صيف 2022 الى الدوري الممتاز للدفاع عن ألوان النادي اللندني الآخر تشلسي الذي خاض معه الموسم الماضي 14 مباراة فقط في الدوري سجل خلالها هدفاً وحيداً.

ويبقى دورتموند المحطة الأبرز في مسيرته إذ سجل له 98 هدفاً في 144 مباراة في الدوري و141 هدفاً في 213 مباراة في كافة المسابقات، فيما سجل لأرسنال 68 هدفاً في 128 مباراة في الدوري و92 في 163 ضمن جميع المسابقات خلال مشوار تخلله تجريده من شارة القيادة في نهاية 2021 في خضم تفشي فيروس كورونا.

واستبعد عن بعض المباريات لأسباب تأديبية تتعلق برحلة شخصية الى فرنسا وما نتج عنها من تغيب عن التدريبات بسبب الحاجة الى اجتياز بروتوكولات فيروس كورونا.

المصدر / فلسطين اونلاين