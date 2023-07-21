سليماني قد يستمر مع أندرلخت البلجيكي

يشوب الغموض بشأن مستقبل الدولي الجزائري، إسلام سليماني؛ إذ ما زالت وجهته القادمة غير واضحة لحد الساعة، قبل أسابيع معدودة من عودة المنافسات في العديد من الدوريات الأوروبية.



ولم يحدد اللاعب موقفه ما بين البقاء وتجديد عقده مع نادي أندرلخت البلجيكي أو البحث عن وجهة أخرى، رغم أن مؤشرًا من النادي البنفسجي يترك الانطباع نحو استمرار مغامرة الهدّاف التاريخي لـ"الخضر" في الدوري البلجيكي.



وشهدت الأيام القليلة الماضية تحدث مصادر إعلامية برازيلية عن وجود اهتمام قوي من ناديي كوريتيبا وسانتوس بخدمات نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي السابق؛ لكن مصادر متطابقة أكدت عدم تحمس سليماني لخوض تجربة في الدوري البرازيلي وتفضيله مواصلة تجربته الاحترافية في القارة العجوز.



والغريب أن نادي أندرلخت الذي لم يتوصل إلى حد الآن لأي اتفاق رسمي مع سليماني بعد انتهاء العقد بين الطرفين الشهر الماضي، ترك الانطباع بأن نجم موناكو الفرنسي السابق باقٍ في النادي الموسم المقبل، عندما طرح قميص النادي الجديد للبيع جماهيريًا، ومنح خيار تدوين اسم سليماني على ظهر القميص للجماهير، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام بلجيكية مؤشرًا على بقاء الدولي الجزائري.



ويرى الكثير من المتابعين أن هذه الخطوة تأكيد على اقتراب حسم المفاوضات بين إدارة أندرلخت ووكلاء اللاعب الجزائري، الذي صرح في حوار سابق له مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنّه يُفضل البقاء في بلجيكا بعد أن تعوّد على الأجواء هناك بدل الانتقال إلى فريق آخر، بدليل أنّه رفض العديد من العروض الخليجية، ولعل أبرزها من الدوري السعودي.



واعترف الصحفي البلجيكي، ساشا تافوليري، والمختص في أخبار الانتقالات بوجود أمل في استمرار سليماني مع أندرلخت رغم تعقد مسار المفاوضات، وقال في تغريدة له بهذا الخصوص: "وضعية إسلام سليماني في أندرلخت معقدة. حاول الفريق تمديد عقده في مايو/ أيار الماضي؛ لكن العرض المادي كان منخفضًا للغاية، وهو الأمر الذي أزعج سليماني فرد باقتراح مضاد أكبر بثلاث مرات من العرض الأولي".



وتابع: "بعد هذا العرض نأى "سوبر سليم" بنفسه عن أندرلخت، قائلًا إنه كان يستمع إلى عروض من قطر والمملكة العربية السعودية"، وأردف: "الآن يُنظر إلى سليماني على أنه فرصة ذهبية لإدارة أندرلخت، التي استأنفت -حديثًا- الحوار مع محيط اللاعب"، قبل أن يختم: "ينتظر الطرفان أن يخطو أحدهما خطوة نحو الآخر".



يجدر الذكر أن سليماني ترك انطباعًا جيدًا في أندرلخت رغم أنّه لعب معه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حيث خاض معه 16 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

المصدر / فلسطين اونلاين