أول استقالة في الدرجة الممتازة

غزة/ وائل الحلبي:

أكد مصدر موثوق تقديم الجهاز الفني للأهلي استقالته من تدريب الفريق، رغم تأهله لدور الـ16 من كأس غزة 2023 بفوزه الكبير على الزوايدة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال المصدر لـ أن حمادة شبير المدير الفني للفريق وجهازه المعاون أبلغوا إدارة النادي بالاستقالة بعد نهاية المباراة، في ظل عدم تلقيهم لرواتبهم منذ بداية مرحلة الإعداد.

وأوضح المصدر أن عدد من اللاعبين أبلغوا الإدارة أنهم لن يتمكنوا من الالتزام في التدريبات نظرا لعدم تلقي رواتبهم كاملة حسب الاتفاق قبل بداية الإعداد.

ويواجه الأهلي أزمة مالية خانقة منذ عدة مواسم، أثرت عليه بشكل كبير بهبوطه للدرجة الأولى في عدد مرات سابقة، وعدم قدرته على الحفاظ على بقاؤه في الدوري الممتاز بعد العودة إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين