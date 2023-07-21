مجلس طلبة بيرزيت يدعو لمؤتمر صحفي وافتتاح المجلس غدًا السبت

دعا مجلس طلبة جامعة بيرزيت لحضور المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الطلبة وافتتاح مجلس الطلبة بعد استمرار إغلاقه بسبب اعتقال أجهزة السلطة لرئيس المجلس.

وأوضح المجلس أن المؤتمر سيكون غدًا السبت الساعة العاشرة والنصف صباحًا أمام مبنى المجلس.

وأفرجت أجهزة أمن السلطة، الثلاثاء الماضي، عن الطالبين بجامعة بيرزيت، عبد المجيد حسن رئيس مجلس الطلبة في الجامعة بعد 30 يوما من الاعتقال، وعضو مجلس اتحاد الطلبة يحيى فرح قاسم بعد 36 يوما من الاعتقال في سجن أريحا.

وتعرضا "حسن" و"قاسم" للتعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقالهما لدى أجهزة السلطة، عشية تشكيل مجلس اتحاد الطلبة بعد فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس اتحاد الطلبة.

واعتصم طلبة جامعة بيرزيت لأكثر من 30 يومًا داخل الجامعة، رفضاً لسياسة الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق زملائهم.

وتواصل أجهزة السلطة بالضفة اعتقالاتها السياسية بحق طلبة الجامعات وملاحقاتها لكوادر الكتلة الإسلامية، وسط دعوات للإفراج عنهم وجميع المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين