مجموعة حقوقية: مماطلة السلطة بالإفراج عن ملايشة وبراهمة رغم قرار الإفراج جريمة

قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن المعتقل السياسي مراد ملايشة مضرب عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، والمعتقل محمد براهمة مضرب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي؛ احتجاجاً على استمرار احتجازهما بصورة تعسفية ودون أي مبرر مشروع.

وبينت في بيانٍ لها، أن ملايشة وبراهمة معتقلان منذ تسعة عشر يوماً، وحصلا على قرار نهائي بالإفراج عنهما يوم الاربعاء الماضي.

وأكدت أن استمرار احتجازهما رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنهما، يعتبر جريمة عدم تنفيذ قرار محكمة وجريمة حجز حرية، كما يعتبر إبعاد المعتقلين المذكورين عن مكان إقامتهما مخالفة وجريمة ليس لها أي مبرر مشروع.

وطالبت المجموعة وزير الداخلية والنائب العام بالتدخل الفوري من أجل ضمان احترام القرارات القضائية وتنفيذها دون تباطؤ.

وأشارت المجموعة إلى أن المعتقل ملايشة أبلغ وكيل الدفاع في أعقاب الحصول على قرار الإفراج بأنه مستمر بالإضراب عن الطعام حتى تنفيذ قرار الإفراج.

واعتبر الناشط الحقوقي عمر عساف أن الاعتقال السياسي الذي تمارسه السلطة وأجهزتها الأمنية مدان ، داعيًا الفصائل الفلسطيني لرفع الصوت عاليًا والنزول للشوارع احتجاجًا على الاعتقال السياسي ولإجبار السلطة على إنهائه.

وناشد القوى الوطنية والإسلامية التي تنوي للذهاب إلى القاهرة أن تشترط أولًا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة في سجون السلطة، والكف عن ملاحقة النشطاء والمقاومين.

وتابع "عساف" "لو شهدنا موقفًا جادًا من الفصائل عقب اغتيال الناشط نزار بنات لما تجرأت السلطة على مواصلة الاعتقال السياسي".

واعتبر أن الاعتقال السياسي الذي تنفذه أجهزة السلطة لا يخدم الشعب الفلسطيني ويزيد الاحتقان في الشارع ويهدد السلم الأهلي.

المصدر / فلسطين أون لاين