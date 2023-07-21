مرسيليا يتخلى عن قائده ديميتري باييت

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي تحرير لاعب وسطه وقائده السابق ديميتري باييت من آخر عام من عقده معه بحسب ما أكده رئيسه بابلو لونغوريا الجمعة.

وقال المسؤول الاسباني في مؤتمر صحافي برفقة باييت "قررنا الا نواصل المغامرة مع قائدنا. استغرق الامر اسابيع عدة من التفكير والنقاش".

وتابع متوجها بكلامه الى اللاعب "ديميتري، انت عنصر هام جدا في تاريخ هذا النادي. لقد ألهمت أجيالا من انصار النادي من خلال الكثير من الاوقات الجميلة، الانتصارات الرائعة. انه ليس وداعا بل الى اللقاء قريبا، فأبواب النادي مشرعة امامك".

وكان باييت (36 عاما) الذي خاض موسمه التاسع مع مرسيليا وقّع عقده مع فريقه باشراف الرئيس السابق جاك هنري ايرو وكان يرتبط معه حتى عام 2024.

وبدا التأثر واضحا على باييت ولم يتمالك دموعه مؤكدا رغبته "الاستمرار في اللعب بعد موسم صعب للغاية مع وقت قليل للعب".

واضاف "اشكر زملائي، رؤسائي، جميع المدربين الذين اشرفوا علي وجميع الذين كانوا حوالي لكي اكون في كامل جاهزيتي دائما".

ولم يخض باييت باشراف مدرب مرسيليا السابق الكرواتي ايغور تودور الموسم الماضي سوى 26 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 4 اهداف.

وخاض باييت 326 مباراة في صفوف مرسيليا سجل خلالها 78 هدفا ونجح في 95 تمريرة حاسمة، كما سبق له الدفاع عن الوان ليل وسانت اتيان ونانت بالاضافة الى وست هام الانكليزي.

المصدر / فلسطين اونلاين