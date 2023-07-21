فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجموعة حقوقية: مماطلة السلطة بالإفراج عن ملايشة وبراهمة رغم قرار الإفراج جريمة

مرسيليا يتخلى عن قائده ديميتري باييت

البرلمان البرتغالي يصوت لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية

"صوافطة" يطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ "أبو عرة" من سجون السلطة

تعليق قوي ومن أنشيلوتي على احتمال تدريب منتخب البرازيل

الصحة العالمية: نصف سكان العالم معرضون لخطر حمى الضنك

"حماس" تنعى الشهيد محمد فؤاد البايض من رام الله

نتائج توجيهي بالاسماء نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023

برشلونة يوافق على رحيل لاعبه إلى بورتو

توتنهام يحاول خطف هويلوند قبل مانشستر يونايتد

البرلمان البرتغالي يصوت لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية

21 يوليو 2023 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
...
البرلمان البرتغالي يصوت لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية

صوت البرلمان البرتغالي، اليوم الجمعة، بالأغلبية على قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية عام 1948، ويشيد بنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير مصيره.

ويدين القرار، "سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية".

ويطالب القرار، الحكومة البرتغالية باتخاذ "موقف واضح وصريح في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بما تضمنه الأعراف والقوانين الدولية".

يذكر أن الأحزاب التي صوتت لصالح القرار هي، الاشتراكي، والشيوعي، وحلف اليسار، في حين صوت ضده، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب أقصى اليمين "كفى".

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة السلطة الفلسطينية، القرار، "تعبير صحيح عن تضامن البرتغال مع نكبة شعبنا الفلسطيني، والمستمرة منذ 75 عاما، كما أنه خطوة أولى نحو تقدم الحكومة البرتغالية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين".

وأشارت الخارجية، إلى أن القرار يعتبر "انتقالا للتضامن الدولي نحو مزيد من القرارات التي تعتبر النكبة الفلسطينية مأساة إنسانية، وجب اعتمادها من قبل دول العالم، والاعتراف بها على هذا الأساس، باتجاه معالجة آثارها وتبعاتها المستمرة طوال العقود الماضية".

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#فلسطين #البرتغال #النكبة الفلسطينية #البرلمان البرتغالي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة