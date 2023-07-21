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جرائم الاحتلال لن تخمد ثورة شعبنا بل ستزيدها لهيبًا

"حماس" تنعى الشهيد محمد فؤاد البايض من رام الله

21 يوليو 2023 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
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إلقاء نظرة الوداع على جثمان الشهيد محمد البايض

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، الشهيد البطل محمد فؤاد عطا البايض (17عامًا)، من مخيم الجلزون، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، وصل نسخة عنه، إن جرائم الاحتلال المتصاعدة في ربوع أرضنا المحتلة لن تخمد ثورة شعبنا بل ستزيدها لهيبًا، وإن الاحتلال واهم إن ظنّ أن جرائمه ستجلب له أمنًا أو هدوءًا.

وأضافت الحركة: "ليعلم المحتل الغاصب أن ثورة شعبنا مستمرة حتى زواله، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية وتقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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