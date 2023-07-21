برشلونة يوافق على رحيل لاعبه إلى بورتو

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، وافقت على رحيل اللاعب الشاب نيكو غونزاليس إلى نادي بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الجمعة، أنه بعد أيام من المفاوضات، توصلت إدارتا النادي الكتالوني وبورتو البرتغالي إلى اتفاق، بشأن انتقال نجم البلوغرانا إلى الدوري البرتغالي.



وأضافت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني وضع بندًا أثار تردد مسؤولي بورتو، وهو خيار إعادة الشراء في المستقبل، ثم وافق الجانب البرتغالي على الأمر؛ حتى يتمكن من ضم الشاب الإسباني.



وأوضحت "موندو" في خبرها، أن النادي البرتغالي ينوي تخفيض راتب نيكو، مقارنة بما يتقاضاه مع برشلونة، مشيرة إلى أن الصفقة تنتظر موافقة الإسباني ليصبح لاعبًا في صفوف بورتو البرتغالي في الموسم الجديد.



وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بالإشارة إلى أن قيمة الصفقة ستكون أقل من 10 ملايين يورو، دون توضيح مبلغ إعادة شراء عقد اللاعب من بورتو مستقبلًا.



جدير بالذكر أنه كان من المقرر انتهاء عقد غونزاليس مع برشلونة في يونيو/ حزيران 2024، لكنه جدده لموسمين آخرين وبشرط جزائي قيمته مليار يورو.

المصدر / فلسطين اونلاين