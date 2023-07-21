فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

توتنهام يحاول خطف هويلوند قبل مانشستر يونايتد

لبنان.. وقفات احتجاجية تنديدا بتمزيق المصحف في السويد

شهيد وإصابة خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

حمادة: مهاجمة الاحتلال للمصلين في حي البستان عدوان وحشي لن يكسر شعبنا

المتفوقة "الشوا": تنظيم الوقت في الدراسة أهم سبيل للنجاح

الطالبة ديما أبو كويك تتألق بمعدل 99.6% وتعتزم دراسة الطب في غزة

نتائج توجيهي بالاسماء نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023

50 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

إصابة جندي إسرائيلي بتفجير قنبلة محلية الصنع شمال الخليل

غزة: وفاة و20 إصابة بحوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

برشلونة يوافق على رحيل لاعبه إلى بورتو

21 يوليو 2023 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
...
برشلونة يوافق على رحيل لاعبه إلى بورتو

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، وافقت على رحيل اللاعب الشاب نيكو غونزاليس إلى نادي بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الجمعة، أنه بعد أيام من المفاوضات، توصلت إدارتا النادي الكتالوني وبورتو البرتغالي إلى اتفاق، بشأن انتقال نجم البلوغرانا إلى الدوري البرتغالي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني وضع بندًا أثار تردد مسؤولي بورتو، وهو خيار إعادة الشراء في المستقبل، ثم وافق الجانب البرتغالي على الأمر؛ حتى يتمكن من ضم الشاب الإسباني.

وأوضحت "موندو" في خبرها، أن النادي البرتغالي ينوي تخفيض راتب نيكو، مقارنة بما يتقاضاه مع برشلونة، مشيرة إلى أن الصفقة تنتظر موافقة الإسباني ليصبح لاعبًا في صفوف بورتو البرتغالي في الموسم الجديد.

وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بالإشارة إلى أن قيمة الصفقة ستكون أقل من 10 ملايين يورو، دون توضيح مبلغ إعادة شراء عقد اللاعب من بورتو مستقبلًا.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر انتهاء عقد غونزاليس مع برشلونة في يونيو/ حزيران 2024، لكنه جدده لموسمين آخرين وبشرط جزائي قيمته مليار يورو.

المصدر / فلسطين اونلاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#برشلونة #بورتو #نيكو غونزاليس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة