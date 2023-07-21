توتنهام يحاول خطف هويلوند قبل مانشستر يونايتد

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن نادي توتنهام الإنجليزي، اقتحم سباق التعاقد مع الدنماركي راسموس هويلوند، نجم نادي أتلانتا الإيطالي؛ وذلك لخلافة القائد هاري كين، الذي حسم موقفه نهائيًا وقرر الرحيل عن النادي هذا الصيف.



ويعتبر هويلوند (20 عامًا)، أحد النجوم البارزين والمطلوبين بقوة في سوق الانتقالات الصيفية من عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.



وقالت صحيفة "independent" البريطانية، إن توتنهام بات يفكر في مرحلة ما بعد هاري كين، بسبب إصرار الأخير على الرحيل نحو بايرن ميونخ الألماني، رغم أن إدارة النادي الإنجليزي كانت على استعداد لرفع راتب كين إلى نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مع اقتراح لتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.



وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام يخطط للتعاقد مع هويلوند، الذي سجل 10 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة، في أول مواسمه 2022-23، على الإطلاق في الملاعب الإيطالية، حيث انتقل إلى نادي مدينة بيرغامو صيف 2022 قادمًا من ستورم غراز النمساوي مقابل 17 مليون يورو.



ومع تزايد احتمال رحيل كين عن النادي هذا الصيف، أوضح ذات المصدر أن توتنهام يضع نصب عينيه أيضًا المهاجم البرازيلي بيدرو من فلامينغو، والذي خطف الأضواء في الدوري البرازيلي الموسم الماضي.



يجدر الذكر أن توتنهام رفض عرضين من بايرن لضم كين هذا الصيف، حيث ما يزال الرئيس دانييل ليفي، يريد أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، رغم أنه لم يتبقَ له سوى عام واحد في عقده.

المصدر / فلسطين اونلاين