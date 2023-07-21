لبنان.. وقفات احتجاجية تنديدا بتمزيق المصحف في السويد

شارك عشرات اللبنانيين عقب صلاة الجمعة، في وقفات احتجاجية بمناطق مختلفة من البلاد، تنديدا بتمزيق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

وفي بيروت تجمع عشرات الأشخاص أمام السفارة السويدية حاملين المصحف، وسط تعزيزات أمنية مشددة حيث تم استقدام عناصر من ‏وحدة التدخّل السريع، مواكبة للتحركات المستنكرة لتمزيق المصحف، وفق إعلام محلي.

وشرق البلاد في بعلبك، عمت المسيرات ووقفات الاحتجاج التي تخللها رفع المصاحف في بلدات مختلفة بعد تأدية صلاة الجمعة في المساجد تنديد بالتعرض للقرآن الكريم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام (حكومي).

أما جنوبا فشهدت مساجد منطقة الزهراني التابعة لمحافظة النبطية، حملة تضامن واسعة ضد الإساءة للمصحف.

وحمل المشاركون في الاعتصامات المصاحف ونددوا باستهداف القرآن بالأساليب المغرضة، وفق الوكالة.

وجاءت هذه الوقفات بعد دعوة أمين عام جماعة "حزب الله" حسن نصرالله، في خطاب تلفزيوني الخميس، لتنظيم اعتصامات بعد صلاة الجمعة، مطالبا الحكومة اللبنانية أن تقوم بطرد السفير السويدي لدى بيروت.

بالتوازي، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان من أجل التجمع أمام السفارة في بيروت بعد صلاة الجمعة احتجاجاً على تمزيق المصحف.

وفي وقت سابق الجمعة، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الإساءة إلى القرآن الكريم في ستوكهولم، معتبرة أنه يشكل انتهاكا مستمرا لمشاعر المسلمين وكرامتهم.

والخميس أقدم المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا على تمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى ستوكهولم، في واقعة هي الثانية لنفس الشخص كانت الأولى أواخر يونيو/ حزيران الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

المصدر / الأناضول