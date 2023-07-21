إصابة جندي إسرائيلي بتفجير قنبلة محلية الصنع شمال الخليل

أصيب جندي إسرائيلي ظهر اليوم الجمعة بجراح، بعد استهداف قوة من جيش الاحتلال بعبوة متفجرة محلية الصنع على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتدت على جنازة أحد المواطنين في بيت أمر، وردّ مقاومون بإطلاق نار وإلقاء قنبلة محلية ما أدى لإصابة أحد جنود الاحتلال بالمكان.

ونشر مواطنون مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة وصول سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال للمنطقة ونقل الجندي المصاب.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية على مدخل بيت أمر، حيث اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين.

ورصد مركز فلسطيني معلومات "معطى" 195 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال الفترة خلال الفترة ما بين 14-07-2023 حتى 20-07-2023، أصيب فيها 9 إسرائيليين، بينما استشهد فلسطينيان.

ووثق "معطى" 15 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وتفجير 5 عبوات ناسفة، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأحرق الشبان الثائر خلال الأسبوع منشأتين وآليتين عسكريتين، وحطموا 4 مركبات ومعدات عسكرية، وألقوا 3 زجاجات حارقة مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال.

وتصدى الشبان لـ28 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، واندلعت مواجهات في 74 نقطة تخللها 60 عملية إلقاء حجارة، وخرجت 4 مظاهرات منددة بالاحتلال والاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين