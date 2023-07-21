أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 50 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ولاحقت قوات الاحتلال تمنع المرابطتين هنادي حلواني ونفيسة خويص، ومنعتهما من التواجد والصلاة في محيط المسجد الأقصى.

خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، لعدم التراجع عن اعمار الأقصى، وشد الرحال إليه والمرابطة فيه لحماية القدس ومقدساتها.

وأكد الشيخ حسين أن النصر سيبقى حليف المرابطين في الدفاع والرباط عن المسجد الأقصى.

وشدد على ضرورة أن يكون الشعب الفلسطيني على مستوى التحديات والمسؤولية لمواجهة ما يخطط له الاحتلال ضد الأرض والمقدسات.





المصدر / فلسطين أون لاين