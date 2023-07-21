نتائج توجيهي بالأسماء 2023 الثانوية العامة فلسطين

أعلنت نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين، نتائج توجيهي صباح الخميس، ويمكن الاطلاع على نتائج التوجيهي بالأسماء وأرقام الجلوس عبر felesteen.news/twjihi

ومن خلال رابط فحص نتائج توجيهي 2023، يمكن الحصول على نتائج توجيهي 2023 بالأسماء في غزة والضفة الغربية.

البحث في رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين، كالتالي:

ويمكن الحصول على نتائج توجيهي فلسطين 2023 بالاسم عبر رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 ، من خلال الخطوات التالية:

دخول صفحة نتائج توجيهي من هنا

كتابة اسم الطالب ثنائي

تحديد نتائج التوجيهي 2023 فلسطين.

اختيار الفرع العلمي أو الأدبي.

الضغط على استعلام لتظهر نتيجة توجيهي فلسطين الخاصة بالطالب.

وفي هذه الفترة، تشهد محركات البحث نشاطًا كبيرًا حول رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين، حيث تعتبر مرحلة الثانوية العامة التوجيهي ذات أهمية بالغة للطلبة وذويهم. ويتم الإعلان عن نتائج امتحانات توجيهي في كل عام بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

ويمكن فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي باتباع الخطوات التالية:

دخول موقع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين كتابة اسم الطالب بثنائي تحديد نتائج التوجيهي 2023 اختيار الفرع العلمي أو الأدبي أو الفروع الأخرى الضغط على استعلام حتى تظهر نتيجة توجيهي الخاصة بالطالب/ة,

يتيح موقع "فلسطين أون لاين" رابط فعال لفحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023، وذلك بإدخال الاسماء أو أرقام الجلوس. هذا الموقع يعتبر مصدرًا موثوقًا يسهل على الطلبة الحصول على نتائجهم بشكل سريع وسهل.

ويمكنكم معرفة نتيجة امتحانات التوجيهي 2023 في فلسطين والخارج للدورة الأولى، من خلال خطوات معينة.

1- الضغط على الرابط المطلوب بالأعلى.

2- إدخال رقم الجلوس.

3- الانتظار قليلًا لحين ظهور نتيجة امتحانات التوجيهي 2023.

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وبلغ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على شهادة الثانوية العامة توجيهي لسنة 2022-2023 في فلسطين وخارجها بلغت 87826 طالبًا وطالبة، حسب ما أعلنت الوزارة، مُوزّعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.



فيديو| في دقيقة .. شاهد أجمل ردّات الفعل لطلبة عقب إعلان نتائج #توجيهي 2023 pic.twitter.com/jJl0FqZkVf — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 20, 2023

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المصدر / فلسطين أون لاين