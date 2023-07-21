علاجات منزلية طبيعية لزيادة الصفائح الدموية

تلعب الصفائح الدموية دورًا حيويًا في تخثر الدم ومنع النزيف الزائد. إذ يمكن أن يؤدي انخفاض عدد الصفائح الدموية، المعروف أيضًا باسم «قلة الصفيحات»، إلى مضاعفات صحية.

وفي حين أن العلاج الطبي ضروري للحالات الشديدة، إلا أن هناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة والطبيعية التي قد تساعد في زيادة إنتاج الصفائح الدموية. فالعلاجات المنزلية لزيادة الصفائح الدموية بشكل طبيعي داعمة عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع النصائح الطبية، وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي المتخصص. وتشمل هذه العلاجات:

مستخلص أوراق البابايا

مستخلص أوراق البابايا علاج طبيعي شائع لزيادة عدد الصفائح الدموية. حيث يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في تحفيز إنتاج الصفائح الدموية.

ويمكنك استهلاك ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من مستخلص عصير هذه الأوراق مرتين يوميًا لمدة أسبوع لرؤية التحسينات المحتملة.

عشبة القمح

فهي غنية بالكلوروفيل ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الصفائح الدموية.

استخرج العصير من عشبة القمح الطازجة واشربه على معدة فارغة يوميًا.

تتوفر أيضًا مكملات عشبة القمح ولكن استشر أخصائي الرعاية الصحية قبل دمجها في روتينك.

فيتامين "سي"

يعد فيتامين "سي" ضروري للحفاظ على نظام مناعة صحي وتعزيز إنتاج الصفائح الدموية. وينصح بتضمين غذاؤك اليومي بأطعمة غنية بفيتامين "سي"، مثل الحمضيات والفراولة والكيوي والفلفل في. ويمكنك أيضًا تناول مكملات فيتامين "سي" بعد استشارة أخصائي الرعاية الصحية.

الصبار

يمتلك الصبار خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة قد تساعد في تحسين مستويات الصفائح الدموية.

كل ما عليك فعله هو استخراج الجل من أوراق الصبار الطازجة وتناول ملعقتين كبيرتين مرتين في اليوم. مع ذلك، توخي الحذر واستشر أخصائي الرعاية الصحية إذا كان لديك أي حالات طبية أساسية.

اليقطين

يعد اليقطين نباتاً كثيف المغذيات ويمكن أن يزيد من عدد الصفائح الدموية. ويوفر الاستهلاك المنتظم لليقطين الفيتامينات والمعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الصفائح الدموية. ويكمنك ادخال اليقطين في نظامك الغذائي من خلال الحساء المهروس أو الأطباق المحمصة.

الترطيب

يعتبر الترطيب الكافي أمرًا ضروريًا للدورة الدموية ووظيفة الصفائح الدموية. اشرب الكثير من الماء طوال اليوم للحفاظ على مستويات الترطيب. يوصى بتناول ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

وفي حين أن هذه العلاجات المنزلية قد تقدم فوائد محتملة في زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي، إلّا انه من الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية من أجل التشخيص المناسب وخطة العلاج.

تتطلب الحالات الشديدة من قلة الصفيحات عناية طبية، ويجب استخدام هذه العلاجات كنهج تكميلي.

أعطِ الأولوية لصحتك واطلب التوجيه المهني لضمان مسار العمل الأكثر فاعلية وأمانًا لحالتك الخاصة.

المصدر / وكالات