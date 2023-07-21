دراسة: "أوميغا 3" تحافظ على صحة الرئتين

كشفت دراسة طبية حديثة عن فائدة أحماض "أوميغا 3" الدهنية، كتلك التي توجد في التونة والسلمون والسردين، بالنسبة لصحة الرئتين.

ووفق الدراسة التي دعمتها المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، ونشرت نتائجها في المجلة الأميركية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة، فإن هذه الأحماض الدهنية ذات تأثير إيجابي على الرئتين.

وقالت باتريشيا كاسانو، مؤلفة الدراسة: "نعرف الكثير عن دور النظام الغذائي في السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دور النظام الغذائي في أمراض الرئة المزمنة كان لا يزال ناقصا إلى حد ما".

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وأضافت: "تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة على أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعد جزءا من نظام غذائي صحي، قد تكون مهمة لصحة الرئة أيضا".

فوائد أحماض أوميغا 3

أحماض أوميغا 3 لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في الحفاظ على صحة الرئة.

تحسّن هذه الأحماض من وظائف الرئة.

توصي الإرشادات الغذائية لوزارة الزراعة الأميركية بأن يتناول الناس حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي، فإن "أوميغا 3" قد تفيد صحة القلب أيضا عن طريق:

• خفض الدهون الثلاثية وضغط الدم.

• الحد من تخثر الدم.

• تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب.

• الحد من ضربات القلب غير المنتظمة.

أطعمة أخرى غير الأسماك تحتوي على "أوميغا 3":

• بذور الكتان وزيت بذور الكتان.

• الجوز.

• زيت الكانولا.

• فول الصويا وزيت فول الصويا.

• بذور الشيا.

• الخضراوات ذات الأوراق الخضراء.