ألبا يلتحق رسميًا بميسي وبوسكيتس في إنتر ميامي

التحق الظهير الأيسر الاسباني جوردي ألبا بزميليه السابقين في برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي الاميركي، وفق ما أعلن النادي الخميس.

وقال النادي عبر حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي إنه تعاقد مع المدافع الدولي السابق "حتى نهاية موسم 2024" مع خيار التمديد حتى 2025.

ويأتي الإعلان بعد يومين من تصريح مالك إنتر خورخي ماس عن انضمام ألبا الى صفوف فريقه.

وكان ألبا (34 عامًا) من دون أي ناد منذ انتهاء عقده مع برشلونة في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وقال كريس هندرسون، المدير الرياضي لإنتر ميامي "جوردي لاعب بارع وديناميكي وذو خبرة ونحن متحمسون لضمه لمواصلة تعزيز فريقنا".

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تابع "لقد أثبت لأكثر من عقد من الزمن أنه أحد أفضل الأظهرة في كرة القدم بفضل صلابة دفاعه وقدرته على المساهمة في الهجوم".

سينضم ألبا الى الفريق "في الايام المقبلة" وفق بيان النادي، أما ميسي وبوسكيتس اللذان خاضا الحصة التدريبية مع إنتر الثلاثاء فمن المتوقع أن يشاركا، ربما غير أساسيَين، في المباراة ضد كروس أسول المكسيكي الجمعة ضمن ضمن منافسات "كأس الدوريين" التي ينظمها الدوريان الاميركي والمكسيكي.

وانضم ألبا الى برشلونة قادمًا من فالنسيا عام 2012 وأحرز في صفوفه لقب الدوري الاسباني ست مرات والثلاثية عام 2015، من بين 19 لقبًا خلال تواجده في كاتالونيا.

خسر مركزه الاساسي الموسم الفائت لصالح الشاب أليخاندرو بالدي.

دوليًا، خاض 93 مباراة مع منتخب اسبانيا وتُوج معه بكأس أوروبا عام 2012.