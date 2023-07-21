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باريس يغري مبابي بعرض خرافي

21 يوليو 2023 . الساعة 03:41 بتوقيت القدس
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باريس يغري مبابي بعرض خرافي

كشف موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، عن تقديم باريس سان جرمان لعقد جديد "مغر" للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لإقناعه للبقاء في صفوف النادي الباريسي.

ووفق الموقع فإن العرض الذي قدمه مسؤولو سان جرمان، يتضمن بندا ينص على بقاء مبابي مع الفريق لمدة عشر سنوات، مقابل مبلغ مليار يورو.

وسجل مبابي 212 هدفا في 260 مباراة، بالإضافة إلى 98 تمريرة حاسمة أيضا.

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ولم يفز النجم الفرنسي أبدا بدوري أبطال أوروبا، على الرغم من فوزه بكأس العالم مع فرنسا في 2018، ومساعدة "منتخب الديوك" في الوصول إلى النهائي في عام 2022 بمونديال قطر.

ووضع مبابي فريقه تحت ضغط كبير بعد إعلان عدم تجديده لعقده في 2024، مما يعني أن سان جرمان أمام خيارين، إما بيعه الآن والحصول على عائد مجز، أو إبقائه لموسم إضافي، والتخلي عنه مجانا في 2024.

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#أبطال أوروبا #كيليان مبابي #باريس سان جريمان #النجم الفرنسي

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