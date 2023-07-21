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توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية عالميا بـ 11%

21 يوليو 2023 . الساعة 02:54 بتوقيت القدس
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توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية عالميا بـ 11%

أظهر تقرير نشر حديثا، أن شحنات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث واصلت السوق مواجهة رياح معاكسة متمثلة في تباطؤ الطلب من المستهلكين وسط عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي.

وقالت شركة أبحاث السوق "كاناليس" (Canalys)، إن الركود المستمر في السوق أثر على الشركات الكبرى، مثل سامسونغ للإلكترونيات وأبل، اللتين اضطرتا إلى تقليل عمليات البيع إلى الموزعين أو الشحن إلى تجار التجزئة.

تصدرت سامسونغ السوق بحصة بلغت21 بالمئة، تلتها أبل بنسبة 17 بالمئة، وشاومي بنسبة 13 بالمئة، وأوبو بنسبة 10 بالمئة.

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وقال التقرير إنه بينما انخفض النمو على أساس سنوي، بدأت الأوضاع في التحسن، مع ظهور مؤشرات على نمو الاستثمارات وانخفاض المخزونات.

وقال لو شوان تشيو المحلل في كاناليس: "يرسل سوق الهواتف الذكية إشارات مبكرة على الانتعاش بعد ستة أرباع متتالية من التراجع منذ عام 2022".

"بدأ مخزون الهواتف الذكية في التصفية حيث أعطى بائعي الهواتف الذكية الأولوية لخفض مخزون الطرز القديمة لإفساح المجال لإطلاقات جديدة."

وتستعد سامسونغ لإطلاق هواتفها الرائدة الجديدة القابلة للطي الأسبوع المقبل، حيث تتطلع إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية في النصف الثاني وترسيخ مكانتها في القطاع المتميز الجديد.

ستعقد سامسونغ حدث الكشف عن أجهزتها الحديثة في سيئول، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها الحدث نصف السنوي في كوريا منذ انطلاقه في 2009.

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#سامسونج #آبل #هواتف ذكية #شاومي

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