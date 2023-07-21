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بعد سحب الشارة من مغواير.. مانشستر يونايتد يعلن قائده الجديد

21 يوليو 2023 . الساعة 02:41 بتوقيت القدس
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بعد سحب الشارة من مغواير.. مانشستر يونايتد يعلن قائده الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، اختيار لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز قائدا جديدا للفريق بشكل دائم.

وسيحل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما محل المدافع هاري مغواير، الذي جرده المدرب إريك تن هاغ من شارة القيادة بعد أن فشل الدولي الإنجليزي في تأمين مكان في الفريق الأول.

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وقال النادي في بيان: "ارتدى لاعب الوسط البرتغالي بالفعل شارة القيادة في العديد من المناسبات، وأكد إريك تن هاغ أنه سيقود الفريق الآن بشكل دائم".

وقاد فرنانديز، الذي سجل 64 هدفا وصنع 54 في 185 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، الفريق في غياب مغواير، الذي قضى معظم الموسم الماضي مصابا أو على مقاعد البدلاء.

وربطت تقارير إعلامية بريطانية المدافع باحتمال الرحيل عن النادي.

المصدر / وكالات
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#مانشستر يونايتد #برونو فرنانديز #اري مغواير

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