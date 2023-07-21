إدانات واسعة للإساءة للمصحف.. ودعوات للسويد لوقف الاستفزازات

نددت دول بالإساءة إلى المصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، يوم الخميس، وحثّت السويد على اتخاذ إجراءات لتجنب أي عمل مماثل.

وتقدم أشخاص بطلب لحرق المصحف خارج السفارة العراقية في ستوكهولم يوم الخميس، وحصلوا على تصريح من الشرطة السويدية للقيام بذلك.

ومن بين هؤلاء المهاجر العراقي في السويد سلوان موميكا الذي حرق نسخة من المصحف خارج مسجد في ستوكهولم في يونيو.

ويوم الخميس، ركل المحتجون كتابا قالوا إنه المصحف، لكنهم غادروا المنطقة بعد ساعة دون إضرام النار فيه.

ردود فعل غاضبة

وطرد العراق السفير السويدي يوم الخميس، وقالت الحكومة العراقية في بيان إنها استدعت أيضا القائم بالأعمال في السويد.

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وقالت الحكومة العراقية في بيان إنها "أبلغت الحكومة السويدية عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها".

بدورها أعربت الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة واستنكار المملكة الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يعد استفزازا ممنهجا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم".

وقالت الخارجية السعودية وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية.

من جهتها قالت الخارجية القطرية الخميس إن الدوحة استدعت السفير السويدي لتسليمه مذكرة احتجاج على "الاعتداء على القرآن" في ستوكهولم، مضيفة أنها ستطالب السلطات السويدية باتخاذ "كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة".

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاستفزازات لمشاعر المسلمين، وتدنيس نسخة أخرى من المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم، مشددا على أن "هذه الأفعال المشينة وغير المقبولة تستفز مشاعر المسلمين في العالم أجمع، وأنه يجب على السلطات السويدية التحرك الفوري والجاد لوقف هذه التصرفات ومحاسبة المتطرفين".

فيما نددت تركيا بالتدنيس الذي وصفته بـ"الوضيع" لمصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، وقالت الخارجية التركية في بيان "نتوقع أن تتخذ السويد إجراءات رادعة لمنع جرائم الكراهية ضد الإسلام".