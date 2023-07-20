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بينها 5 عمليات إطلاق نار.. 24 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة

20 يوليو 2023 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 24 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة وتصدي لاعتداءات المستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير 4 عبوات ناسفة، وتصدي لاعتداء للمستوطنين، وتحطيم مركبات لهم، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 13 نقطة متفرقة بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات في بلدتي العيساوية والعيزرية بالقدس، وسلواد وكفر نعمة وشمال البيرة برام الله، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة جبع بمحافظة جنين، إضافة إلى 3 عمليات إطلاق نار بنابلس استهداف قوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع القدس والمنطقة الشرقية.

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وفجّر مقاومون عبوتين ناسفتين بقوات الاحتلال في شارع عمان بالقدس، تزامناً مع عملية إطلاق نار استهدفت المستوطنين قرب قبر يوسف، تخللها تفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قراوة بني حسان بسلفيت، بينما رشق شبان المستوطنين بالحجارة قرب منطقة الفندق بقلقيلية، وحطموا مركباتهم.

وشهدت بلدة الخضر ببيت لحم مواجهات مع قوات الاحتلال، وتفجير عبوات ناسفة، فيما اندلعت مواجهات منفصلة في مناطق عدة بالخليل، منها مخيم العروب وشيوخ العرب وبيت أمر والخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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