الأخرس: الاحتلال استغل وجود السلطة واتفاقياته معها وضاعف الاستيطان بالضفة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، أن الاحتلال استغل وجود السلطة واتفاقياته معها وضاعف الاستيطان بالضفة الغربية.

وقال الأخرس خلال حديثه لقناة الأقصى مساء اليوم الخميس: "على السلطة أن تراجع نفسها، وشعبنا الفلسطيني لم يعد ينطلي عليه ممارساتها القمعية".

وأضاف، "أن أجهزة أمن السلطة تلاحق وتعتقل المقاومين بالضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه على السلطة أن تفعل شيئا لإرضاء الشعب وأن توقف اعتقالات المقاومين بالضفة الغربية.

وأوضح الأخرس، السلطة تخترق القانون بملاحقتها للمقاومين بالضفة الغربية، مشددا على أن كل من يحمل السلاح بالضفة الغربية يجب عليه أن يوجهه نحو الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين