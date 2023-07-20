فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بينها 5 عمليات إطلاق نار.. 24 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة

الأخرس: الاحتلال استغل وجود السلطة واتفاقياته معها وضاعف الاستيطان بالضفة

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة جديدة في منطقة السواحرة شرق القدس

وزيرة أميركية: لا يمكننا تفادي أو استبعاد الحرب مع الصين

قتيلان في إطلاق نار بالمثلث الجنوبي بالداخل المحتل

إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس المحتلة

العواودة: السلطة تواصل عنجهية الاعتقال السياسي لإخفاء فشلها

الاحتلال يعتقل الناشط الهريني عقب اقتحام منزله جنوب الخليل

الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 وأسماء أوائل الطلبة

صعقا بالكهرباء.. تظاهروا لأجل زميلهم فقتلوا بنفس الطريقة

الأخرس: الاحتلال استغل وجود السلطة واتفاقياته معها وضاعف الاستيطان بالضفة

20 يوليو 2023 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
...

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، أن الاحتلال استغل وجود السلطة واتفاقياته معها وضاعف الاستيطان بالضفة الغربية.

وقال الأخرس خلال حديثه لقناة الأقصى مساء اليوم الخميس: "على السلطة أن تراجع نفسها، وشعبنا الفلسطيني لم يعد ينطلي عليه ممارساتها القمعية".

وأضاف، "أن أجهزة أمن السلطة تلاحق وتعتقل المقاومين بالضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه على السلطة أن تفعل شيئا لإرضاء الشعب وأن توقف اعتقالات المقاومين بالضفة الغربية.

وأوضح الأخرس، السلطة تخترق القانون بملاحقتها للمقاومين بالضفة الغربية، مشددا على أن كل من يحمل السلاح بالضفة الغربية يجب عليه أن يوجهه نحو الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#الجهاد الاسلامي #ماهر الأخرس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة