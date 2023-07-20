مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة جديدة في منطقة السواحرة شرق القدس

شرع مستوطنون، اليوم الخميس، ببناء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة السواحرة، شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأرض التي أقام عليها المستوطنون، "بركسا" وألعاب أطفال، تعود لعائلة أبو حسين في منطقة تسمى "سطح الغزالة" وهي المدخل الرئيس لبرية السواحرة وتقدر مساحتها بنحو 250 دونما.

وتابعت المصادر، أن "عشرات المستوطنين المسلحين حضروا إلى المنطقة لإقامة البؤرة الجديدة، بهدف ربط مستوطنتي (كيدار) و(بوعز) المقامتين على أراضي أبو ديس والسواحرة، شرق القدس المحتلة".

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المصدر / فلسطين أون لاين