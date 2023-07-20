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بالفيديو إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس المحتلة

20 يوليو 2023 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب مستوطن مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة في عملية طعن بمدينة القدس المحتلة، فيما انسحب المنفذ من المكان.

وهرعت طواقم الإسعاف التابعة للاحتلال إلى المكان ونقلت المصاب إلى المستشفى، فيما شرعت قوات من جيش الاحتلال بعمليات تمشيط وبحث عن منفذ العملية.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 6 مستوطنين، بينما استُشهد 5 فلسطينيين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين بين 07-07-2023 حتى 13-07-2023، وثَّق مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 182 أعمال مقاومة، بينها 15 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخين، وعمليتي طعن أو محاولة طعن.

وأحرق الشباب الثائر 3 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، إلى جانب تحطيم 10مركبات ومعدَّات للاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 4 مواقع، وتصدّوا للمستوطنين في 20 منطقة بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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