العواودة: السلطة تواصل عنجهية الاعتقال السياسي لإخفاء فشلها

قالت الناشطة السياسية انتصار العواودة، إن السلطة تواصل عنجهيتها في الاعتقال السياسي، لإخفاء فشلها عن شعبنا، ويزعجها كل من يقول كلمة الحق، لذلك تحاول إسكات كل ناشط يتحدث بكلمة الحق.

وتابعت العواودة بقولها: "تحاول السلطة إخفاء كل طيف سياسي للاستفراد بالساحة الفلسطينية، ولتحافظ على مصالحها الذاتية، وكذلك خدمة الاحتلال"، مشددة على أن شعبنا لفظ سياسة الاعتقال السياسي التي تطال المقاومين.

وذكرت أن السلطة تتمادى في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا، وعليها أن تتوقف وتطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين، لافتة إلى أنها تحاول إشغال شعبنا بقضايا داخلية على حساب المقاومة والعمل على تحرير فلسطين.

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ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، والتوقف عن خدمة الاحتلال، قائلة: "كفى عنجهية وإجراماً بحق شعبنا".

يشار إلى أنه جرى نقل القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة للمستشفى اليوم، إثر تدهور صحته بعد اعتقاله من قبل وقائي السلطة في طوباس.

وفي وقت سابق، قال أبو عرة إن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من حملات أمنية وملاحقة للمقاومين والمعارضين السياسيين، تدلل بشكل واضح على التقاسم الوظيفي بين السلطة والاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين