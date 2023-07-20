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حماس تدعو السلطة للإفراج الفوري عن الشيخ مصطفى أبو عرة

20 يوليو 2023 . الساعة 17:27 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى الإفراج الفوري عن الشيخ مصطفى أبو عرة الذي اعتقلته أجهزة السلطة في طوباس اليوم الخميس، قبل أن ينقل للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي.

وشددت حماس في بيان صحفي على ضرورة التحرك الشامل لإجبار السلطة على وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقال السياسي المُهين.

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وقالت الحركة: "إنّ اعتقال الشيخ مصطفى أبو عرة، وهو شخصية وحدوية وصاحب حضور وطني ودور دعوي ومجتمعي متقدم، يمثل استخفافا برموز شعبنا وشخصياته الاعتبارية وقيمه المجتمعية، ويعكس إصرارا على تنفيذ أجندة لاوطنية لا تخدم سوى الاحتلال، ويضع علامات استفهام على إمكانية نجاح الدعوات الأخيرة للفصائل للاجتماع والحوار في القاهرة".

وأضافت "أنّ هذا الاعتقال الفجّ، وهو ينفذ في وقت تتصاعد فيه انتفاضة شعبنا بوجه الاحتلال وجرائمه في القدس والأقصى وسائر أنحاء أرضنا المحتلة، ليؤكد أن هذا التيار المتنفذ في السلطة وأجهزتها الأمنية لا يبالي بالسلم الداخلي والمجتمعي".

وتابعت القول، إن هذا التيار السلطوي "يصرّ على ضرب وحدة شعبنا وتدمير أي تقدم نحو تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والانعتاق من الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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