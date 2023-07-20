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مصرع 15 شخصا صعقا بالكهرباء في الهند خلال احتجاجهم على مقتل عامل بالطريقة ذاتها

20 يوليو 2023 . الساعة 17:06 بتوقيت القدس
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لقي ما لا يقلّ عن 15 شخصا صعقا بالكهرباء، أمس الأربعاء، في الهند أثناء مشاركتهم في تظاهرة للاحتجاج على مقتل عامل قبل يوم واحد بالطريقة ذاتها، وفي المكان ذاته، بحسب ما أعلنت السلطات، اليوم الخميس.

ووقعت الكارثة في مشروع حكومي بمنطقة تشامولي في ولاية أوتارانتشال، وأسفرت بالإضافة إلى القتلى الـ16 عن 11 جريحا.

ومساء الثلاثاء، قضى حارس يعمل في المشروع الحكومي صعقا بالكهرباء، بعدما لمس حاجزا معدنيا. وعثرت عائلته على جثته، أمس الأربعاء، الأمر الذي أثار غضبا في المنطقة.

وتوجّهت تظاهرة إلى الموقع الذي قضى فيه الحارس، وبوصول المحتجّين إلى المكان لمسوا بدورهم الحاجز المعدني، فصعقتهم الكهرباء، بحسب ما أفادت صحيفة "هندوستان تايمز".

وقضى 15 من المتظاهرين صعقا بالكهرباء، وأصيب 11 آخرون بجروح، وفقا للسلطات.

ووصف رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، بوشكار سينغ دامي، الحادث بأنه "مفجع".

وفتحت السلطات تحقيقا لجلاء ملابسات الحادث.

وشهدت الهند في الأيام الأخيرة أمطارا غزيرة، تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية، أودت بحياة العشرات.

المصدر / وكالات
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#الهند #وفاة صعقا بالكهرباء

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