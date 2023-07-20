فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قتيلان في إطلاق نار بالمثلث الجنوبي بالداخل المحتل

عملية طعن مستوطن في القدس المحتلة

العواودة: السلطة تواصل عنجهية الاعتقال السياسي لإخفاء فشلها

الاحتلال يعتقل الناشط الهريني عقب اقتحام منزله جنوب الخليل

الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 وأسماء أوائل الطلبة

صعقا بالكهرباء.. تظاهروا لأجل زميلهم فقتلوا بنفس الطريقة

أبو ندى لـ"فلسطين": "التعليم" بمواردها الشحيحة نجحت في إتمام عرس الثانوية العامة

مستوطنان يقتحمان أراضي كنيسة بالقدس المحتلة ويعلنان البقاء فيها

رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين

حماس تهنّئ المتفوقين والناجحين في الثانوية العامَّة

صعقا بالكهرباء.. تظاهروا لأجل زميلهم فقتلوا بنفس الطريقة

20 يوليو 2023 . الساعة 17:06 بتوقيت القدس
...

لقي ما لا يقلّ عن 15 شخصًا صعقًا بالكهرباء، أمس الأربعاء، في الهند أثناء مشاركتهم في تظاهرة للاحتجاج على مقتل عامل قبل يوم واحد بالطريقة ذاتها، وفي المكان ذاته، بحسب ما أعلنت السلطات، اليوم الخميس.

ووقعت الكارثة في مشروع حكومي بمنطقة تشامولي في ولاية أوتارانتشال، وأسفرت بالإضافة إلى القتلى الـ16 عن 11 جريحًا.

ومساء الثلاثاء، قضى حارس يعمل في المشروع الحكومي صعقًا بالكهرباء، بعدما لمس حاجزًا معدنيًّا.

وعثرت عائلته على جثته، أمس الأربعاء، الأمر الذي أثار غضبًا في المنطقة.

وتوجَّهت تظاهرة إلى الموقع الذي قضى فيه الحارس، وبوصول المحتجّين إلى المكان لمسوا بدورهم الحاجز المعدني، فصعقتهم الكهرباء، بحسب ما أفادت صحيفة "هندوستان تايمز".

وقضى 15 من المتظاهرين صعقًا بالكهرباء، وأصيب 11 آخرون بجروح، وفقًا للسلطات.

ووصف رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، بوشكار سينغ دامي، الحادث بأنه "مفجع".

وفتحت السلطات تحقيقًا لجلاء ملابسات الحادث.

وشهدت الهند في الأيام الأخيرة أمطارًا غزيرة، تسبَّبت بفيضانات وانهيارات أرضية، أودت بحياة العشرات.

المصدر / وكالات
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#الهند #وفاة صعقا بالكهرباء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة