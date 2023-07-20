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حماس تهنئ المتفوقين والناجحين في الثانوية العامَّة

20 يوليو 2023 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
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هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبناء شعبنا الطلبة المتفوّقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، راجيةً الله تعالى لهم؛ مزيدا من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية، ليقودوا شعبنا ومشروعنا النضالي، في شتى مجالات العلوم والمعرفة والإبداع والتميز، ويكونوا في خدمة شعبنا، ومشروع التحرير والعودة.

وبعثت حماس في بيان صحفي، اليوم الخميس بخالص الشكر والتقدير لكل العائلات الصابرة المجاهدة، ولكل المعلّمين والمعلّمات والهيئات التدريسية على امتداد الوطن وفي الشتات والمخيمات، الذين بذلوا جهوداً مقدّرة في أداء دورهم الوطني في ظل الحصار، والعدوان الصهيوني المتصاعد.

وقالت: "إننا إذ نبارك لأبنائنا المتفوّقين والناجحين في الثانوية العامّة، ونشدّ على أيادي كل طلًبَتنا لمواصلة مسيرتهم التعليمية بكل عزم وإصرار؛ لَنشيد بإرادتهم وصمودهم ومواجهتهم بكل إرادة، بطش الاحتلال وظلمه وإرهابه، والذي مارَسه بكل وحشيّة وفاشيّة، ضد كل مسارات الحياة لشعبنا الفلسطيني المجاهد، ومن ضمنها العملية التعليمية".

ودعت الحركة طلبتنا وطالباتنا إلى المزيد من النجاحات والإنجازات العلمية التي تهيّئ لشعبنا مقوّمات الصمود والتقدّم، وترسّخ المقاومة الشاملة في مواجهة مخططات العدو التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا وهويتنا الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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