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نعيم: واشنطن تصر على تشكيل غطاء لجرائم الاحتلال

20 يوليو 2023 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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قال عضو قيادة حركة حماس في غزة د. باسم نعيم، إن تصويت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، ومن الحزبين، لصالح نفي تهمة الفصل العنصري عن كيان الاحتلال، رغم كل التقارير الأممية والدولية التي تثبت هذه الصفة وبأدلة قانونية ومادية لا تقبل الشك، يؤكد أن الولايات المتحدة تصرّ على تشكيل غطاء لهذه العصابة التي تحتل أرضنا وتنتهك حقوقنا المشروعة وتدنس مقدساتنا، وخاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف الفاشي.

وأكد نعيم في تصريح اليوم الخميس أن استمرار الولايات المتحدة في تجاوز القانون الدولي، ودعم شريعة الغاب، لن يجلب أي استقرار أو أمن، لا في الإقليم أو خارجه.

وشدد على أن هذا التصويت لن يمنح العدو أي شرعية أو حصانة من الملاحقة ككيان فصل عنصري، ومصيره كمصير تصويت الولايات المتحدة لصالح دولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وسيرحل هذا الكيان كما رحل نظام الفصل العنصري هناك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #الولايات المتحدة #باسم نعيم

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