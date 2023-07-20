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الكتلة الإسلامية بالضفة تهنئ طلبة التوجيهي وتجدد عهدها لمواصلة خدمة الطلبة

20 يوليو 2023 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية بالضفة تهنئ طلبة التوجيهي بالنجاح

تقدمت الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة وذويهم، بأحر التهاني والتبريكات، وخصت بالذكر أبناء الشهداء والأسرى.

وتمنت الكتلة في بيان وصل "" لمن لم يحالفهم الحظ أن يوفقهم الله في امتحانات الإعادة واللحاق بزملائهم الناجحين.

وقالت: "إن الظروف الاستثنائية التي عاشها شعبنا هذا العام، كان لها انعكاسات مباشرة على طلبة الثانوية العامة وذويهم، حيث استشهد 6 من زملائنا الطلبة، واعتقل ما لا يقل عن 17 آخرين".

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كما هنأت أهالي الشهداء بنيل أبنائهم للشهادة، وتمنت الفرج القريب للطلبة الأسرى ولكل أسرانا من سجون الاحتلال.

وأضافت: "يا جيل المستقبل الواعد، إننا إذ نحتفل اليوم بكم ومعكم بهذا الإنجاز الكبير، فإننا نؤكد لكم أن أبناء الكتلة الإسلامية ينتظرونكم في باحات الجامعات لخدمتكم ولنكون عونا لكم في كل ما تحتاجونه".

وأردفت: "كما يشرفنا أن نقود سويا العمل الطلابي ونرتقي به بما يخدم شعبنا وقضيتنا، وثقوا زملاءنا بأننا على عهد خدمتكم، ومشاركتكم نجاحاتكم في الجامعات منذ البداية وحتى التخرج".

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وأعلنت الوزارة صباح اليوم الخميس، نتائج الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة في العام الدراسي 2023/ 2024 الذي تقدم له 87826 طالبا.

غيبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة شهداء ارتقوا برصاصها و17 طالبا معتقلا داخل سجونها، عن فرحة الثانوية العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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