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انتحار رئيس نيابة في مصر من الطابق التاسع

20 يوليو 2023 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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رئيس نيابة في مصر ينتحر من الطابق التاسع

أقدم رئيس نيابة في مصر على الانتحار قفزاً من نافذة بالطابق التاسع بعد توجيه اتهامات له بالرشوة والقبض عليه في مطار القاهرة أثناء محاولته لمغادرة البلاد.

ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم"، ألقى أيمن سمير عمر، رئيس نيابة، بنفسه من ارتفاع 9 طوابق في مبنى النيابة العامة بعد توقيفه في مطار القاهرة.

وقررت النيابة العامة نقل جثمان القاضي إلى المشرحة في انتظار قرار بالدفن، بينما تستمر النيابة في التحقيق في الحادث.

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وكان رئيس النيابة المتوفى قدم استقالته لوزارة العدل وتم قبولها وتم حذف اسمه من سجل القضاة وأعضاء النيابة العامة اعتبارا من 16 يوليو 2023، قبل أن يتم التحقيق معه.

وأُوقف عمر في مطار القاهرة الدولي بينما كان يهم لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن أصدر وزير العدل عمر مروان قرارا بقبول استقالته من النيابة وحذف اسمه من السجل.

ووجهت النيابة لعمر اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيه وهي قيمة المستخلصات المتعلقة بالأعمال التجارية للنيابة العامة، بالإضافة إلى تلقي رشى من مقاول في مجال البناء الذي تقدم بشكوى ضده.

المصدر / وكالات
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