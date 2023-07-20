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الإعلان عن بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

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الإعلان عن بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

20 يوليو 2023 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
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الإعلان عن بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الخميس، بدء عملية صرف منحة المساعدات النقدية لـ 100 ألف من الأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الأحد الموافق 23 يوليو.

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وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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