ضحية قتل جديدة في الداخل المحتل بعد شهرين من مقتل ابنته

قُتل صالح أبو خيط، يبلغ 64 عاما، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا بشارع "هنفيئيم"، صباح اليوم الخميس.

وكانت ابنة ضحية جريمة اليوم في حيفا، وعمرها 24 عاما، قد قُتلت في جريمة إطلاق نار خلال تواجدها داخل مركبتها بالقرب من منزلها بمدينة حيفا، يوم مايو 2023.

وأجرى طاقم طبي عمليات إنعاش للمصاب (60 عامًا) إلا أنها أقرت بوفاته في وقت لاحق، بعد فشل كل المحاولات لإنقاذ حياته.

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وباشرت شرطة الاحتلال بالتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبه أو أكثر وتفاصيل الجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري، 119 قتيلا وتجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغ عدد القتلى في العام الماضي 109، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين