هنية يهنئ شعبنا وأمتنا بحلول العام الهجري الجديد 1445

تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية من شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة، وأمتنا العربية والإسلامية بأحر التهاني والتبريكات وأطيب الأمنيات والتطلعات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445ه‍، التي تحيي فيها أمتنا ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي كانت إيذانًا بمرحلة فارقة من تاريخ أمتنا إلى يوم الدين.

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وقال هنية في تصريح له، وصل " " نسخة عنه، اليوم الخميس: "وإننا إذ نبارك لأمتنا هذه المناسبة، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام انتصار على المحتلين الغاصبين في أرض فلسطين المباركة، وقدسها المطهرة وأسراها الميامين، وعام ازدهار ورخاء لشعوبنا الإسلامية في كل مكان، وعام خير ويمن على البشرية جمعاء".

المصدر / فلسطين أون لاين