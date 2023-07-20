"حماس" تزفُّ الشهيد "مصري" وتؤكد أنّ شعبنا سيواصل مسيرة الدفاع عن نفسه

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد البطل: بدر سامي ربحي مصري (19 عامًا)، الذي ارتقى فجر اليوم، بنيران قوات الاحتلال خلال مشاركته في صد العدوان والاقتحام الهمجي لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس.

اقرأ أيضًا: بالفيديو والصور شهيد وإصابات خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الخميس، أنّ الاحتلال المجرم سيدفع ثمن كلّ قطرة دم تسيل على ترابنا الطاهر، ولن يتراجع شعبنا قيد أُنملة عن خط دفاعه عن نفسه وعن كل شبر من أرضه ومقدساته، ولن يُمرّر جرائم الاحتلال دون رد، ولا اقتحاماته دون صدٍّ ومواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين