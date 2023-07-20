فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأديب الصغير".. مشروعٌ إبداعي يفيض حبره على قلم "هديل"

الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 وأسماء أوائل الطلبة

أسماء أوائل الطلبة بالثانوية العامة توجيهي 2023 فلسطين بالفروع كافة

"صرخات مكتومة".. هكذا يعيش أطفال قرية أبو غوش

رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين

تسليم الشقق السكنية في المجمع الإيطالي بعد إعادة إعماره

"حماس" تزفُّ الشهيد "مصري" وتؤكد أنّ شعبنا سيواصل مسيرة الدفاع عن نفسه

حمّل الآن.. كشف نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين

الإكثار من هذه الأطعمة قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب

كشف نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 بالأسماء

"حماس" تزفُّ الشهيد "مصري" وتؤكد أنّ شعبنا سيواصل مسيرة الدفاع عن نفسه

20 يوليو 2023 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
...
شعار حركة حماس

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد البطل: بدر سامي ربحي مصري (19 عامًا)، الذي ارتقى فجر اليوم، بنيران قوات الاحتلال خلال مشاركته في صد العدوان والاقتحام الهمجي لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس.

اقرأ أيضًا: بالفيديو والصور شهيد وإصابات خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الخميس، أنّ الاحتلال المجرم سيدفع ثمن كلّ قطرة دم تسيل على ترابنا الطاهر، ولن يتراجع شعبنا قيد أُنملة عن خط دفاعه عن نفسه وعن كل شبر من أرضه ومقدساته، ولن يُمرّر جرائم الاحتلال دون رد، ولا اقتحاماته دون صدٍّ ومواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#حماس #حركة حماس #الشهيد بدر مصري #بدر المصري #الشهيد بدر المصري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة