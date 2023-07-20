تسليم الشقق السكنية في المجمع الإيطالي بعد إعادة إعماره

غزة/ رامي رمانة:

جرى أمس، تسليم مفاتيح الشقق السكنية لقاطنيها في المجمع الإيطالي وسط مدينة غزة، بعد الانتهاء من إعادة إعمار المجمع الذي تعرض لعدوان إسرائيلي في عام 2014.

وحضر مراسم الاحتفال الذي أقيم داخل المجمع، القنصل الإيطالي جيوسيبي فيديل، ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جواد الأغا، ولفيف من الشخصيات الرسمية والوطنية والقطاع الخاص.

وأعرب الأغا في حديثه لصحيفة "فلسطين"، عن سعادته البالغة بإعادة إنشاء المجمع بعد تسعة سنوات من معاناة سكانه.

وبيّن أنه تم تمويل عملية إعادة الإعمار بفضل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بقيمة تصل إلى 3.5 مليون دولار، حيث بدأت عملية الإعادة في عام 2021.

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ونبه إلى أن المجمع الإيطالي يضم 50 وحدة سكنية، إضافة إلى 110 متاجر ومكاتب ومواقف للسيارات.

وأكد الأغا اهتمامه بملف إعادة إعمار الأبراج والمباني العالية، مبينًا أن التكلفة المقدرة لإعادة بناء الأبراج السكنية لا تتجاوز 30 مليون دولار. ومع ذلك، لفت إلى أن ملف التمويل لا يزال قيد الانتظار ولم يتم تحويل أي مبلغ لهذا البرنامج حتى الآن.

وأهاب الأغا بالمؤسسات الدولية والدول العربية والجهات المانحة التدخل العاجل لإغاثة وإيواء الأسر المتضررة، وخاصة المتضررين من هدم الأبراج السكنية، حيث أكد وجود فجوة تمويلية تحتاج إلى تدخل سريع لإكمال أعمال إعادة الإعمار لجميع الوحدات السكنية التي دُمرت بالكامل، والتي قيمتها أكثر من 205 ملايين دولار.

وعبّر القنصل الإيطالي عن فرحته وتعاطفه مع سكان البرج الإيطالي وذلك لصبرهم وتحملهم مشقة وعناء العيش دون مأوى طيلة 9 سنوات.

بدوره، عبّر رئيس مجلس إدارة المجمع، يسري درويش، عن امتنانه لكل الجهود الرسمية المحلية والجهات الممولة التي ساهمت في إعادة لم شمل الأسر المشتتة في المجمع الذي تم إعادة إعماره.

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وأكد أن هذه الجهود كانت أساسية لإنجاح عملية إعادة الإعمار وتمكين العائلات المتضررة من العودة إلى مساكنها وحياتها الطبيعية بعد فترة طويلة من المعاناة.

وأبدى المواطن هاني العشي (53 عامًا)، سعادته الكبيرة بإعادة إنشاء شقته بعد فترة طويلة من المناشدات والصبر.

وأوضح العشي لصحيفة "فلسطين" أنه ظل طوال 8 سنوات يدفع إيجارات من حسابه الشخصي دون أي مساعدة مالية من جهة أخرى، وقد قدّر متوسط المبالغ التي دفعها للإيجار بنحو 24 ألف دولار.

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وأوضح العشي أن شقته الجديدة تبلغ مساحتها 163 مترًا مربعًا، وقد بلغت تكلفة شرائها وتطويرها قبل القصف حوالي 75 ألف دولار.

كما تحدث المواطن زكي شنينة (67 عامًا) نيابة عن قريبه سامر حيدر، الذي اضطر إلى مغادرة القطاع بعد دمار شقته، بحثًا عن فرصة عمل لتحسين وضعه المادي وإعالة أسرته، معربًا لصحيفة "فلسطين" عن سعادة كبيرة لعودة الفرحة والبهجة إلى قلوب أسرة حيدر بعد معاناة طويلة.

ويعيل حيدر أربعة أبناء، بينهم طفل ذو إعاقة، وكانت عائلته قد تأثرت بشدة من جراء الأوضاع الصعبة التي مروا بها بسبب دمار شقتهم.