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الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 وأسماء أوائل الطلبة

20 يوليو 2023 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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الإعلان نتائج الثانوية العامة 2023 وأسماء أوائل الطلبة

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج امتحانات الثانوية العامة "توجيهي 2023"، ووأسماء أوائل الطلبة على الفروع كافة.

وتقدم لامتحانات هذا العام بلغ 87826 طالبا وطالبة في محافظات الضفة وقطاع غزة، ومدارسنا الخمسة خارج الوطن، منهم 5200 طالب/ة في القدس.

وبدأت المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة الطالب الشهيد مجدي عرعرواي من مدرسة جنين الصناعية الذي تقدم للامتحان لكنه رحل في عدوان الاحتلال الأخير على جنين.

وترحم المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، طلبة الثانوية العامة الشهداء الذين رحلوا قبل التقدم للامتحان، وهم: محمود السعدي/جنين، وديع أبو رموز/القدس، أحمد دراغمة/طوباس، أسامة عدوي/الخليل، محمد تركمان/جنين.

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وذكر أن لجنة الامتحانات العامة اتخذت هذا العام قرارا استثنائيا بفتح الدورة الثانية أمام الراغبين في التقدم إما للتحسين أو الاستكمال.

وأشاد الخضور بالجهود التي بذلها المعلمون وأفراد الأسرة التربوية وطاقم الإدارة العامة للامتحانات في شطريْ الوطن على مدار العام.

وأشار إلى وجود سبعة عشر طالبا لا زالوا أسرى في معتقلات الاحتلال ممن كان يفترض أن يتقدموا للامتحان هذا العام، وفتح قاعات للطلبة المرضى في المستشفيات وفق إجراءات ناظمة للامتحان.

وقال: "رغم الظروف الاستثنائية هذا العام، لكن التربية حرصت على عقد الامتحان في موعده؛ التزاما بواجبها تجاه الطلبة، كما تخلل الامتحان اقتحام الاحتلال لمدننا ومخيماتنا وقرانا، وبهمّة الجميع، وبإصرار طواقمنا، تجاوزنا كل صعب".

أسماء أوائل الطلبة في فروع توجيهي 2023.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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