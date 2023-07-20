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بالفيديو والصور إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

20 يوليو 2023 . الساعة 01:57 بتوقيت القدس
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إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الاحمر في نابلس احمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في البطن والرجل والكتف، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفله 12 عاما أصيبت بالاختناق بالشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتم التوجه لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.

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واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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