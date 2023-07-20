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غياب "4" لاعبين عن افتتاح بطولة كأس غزة

20 يوليو 2023 . الساعة 00:54 بتوقيت القدس
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بلال عساف
غزة / مؤمن الكحلوت:

تنطلق يوم الجمعة منافسات مسابقة الكأس "بطولة الراحل إبراهيم أبو سليم" لأندية قطاع غزة للموسم الرياضي الجديد 2023/2024.

ويشهد دور الـ32 من البطولة غياب "4" لاعبين عن فرقهم لأسباب مختلفة، حيث يغيب إسماعيل المدهون حارس مرمى فريق شباب جباليا عن فريقه بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات فريقه.

ولذات السبب، لن يلعب عبدالله أبو حسنين نجم خط وسط فريق خدمات الشاطئ، لعدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

ولن يظهر مدافع وقائد فريق شباب رفح رأفت القن مع فريقه، لتواجده في جمهورية مصر العربية، باذن مسبق من الجهاز الفني.

وسيُحرم الأهلي من خدمات قائده ومهاجمه المخضرم بلال عساف لأسباب خاصة به، حيث أعلن في وقت سابق غيابه عن الفريق في بطولة الكأس ومطلع بطولة الدوري الممتاز.

وتبدأ البطولة مساء الجمعة باقامة 4 مباريات، حيث يلعب اتحاد الشجاعية مع الاستقلال على ملعب الشهيد محمد الدرة، بينما يواجه الأهلي نظيره شباب الزوايدة على ملعب خانيونس البلدي، ويتنافس خدمات البريج وبيت لاهيا على ملعب اليرموك، ويقابل الأمل منافسه أهلي النصيرات على ملعب رفح البلدي، علما أن المباريات تنطلق عند الساعة الخامسة والنصف عصرا.

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#كأس غزة #غياب 4 لاعبين

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