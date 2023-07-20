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ورشة عمل ودعم نفسي لحكام غزة قبل انطلاق الموسم الجديد

20 يوليو 2023 . الساعة 00:53 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

عقدت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم ورشة عمل للحكام لشرح بعض التعديلات الجديدة وتوضيح القانون،  استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023/2024، وذلك أول من أمس بقاعة بلدية خانيونس.

وحضر الورشة رئيس لجنة الحكام م. محمد زكريا الاغا، وإبراهيم أبو العيش أمين سر اللجنة، والمقيمين والحكام.

  وتركزت محاور الورشة حول تعديلات القانون، وركلات الجزاء وحالات التسل، وركلات الترجيح والتي من الممكن اللجوء إليها في مباريات الكأس التي ستنطلق يوم الجمعة القادم.

وألقى د. محمد العجوري رئيس قسم التدريب الرياضي بجامعة الاقصي محاضرة بعنوان "الدعم النفسي للحكام قبل وأثناء وبعد المباراة" والتي لاقت استحسان الحاضرين.

وتناقش الحضور في الأخطاء التي يقع بها الحكام خلال المباريات، لتلاشيها في المسابقات الرسمية القادمة.

وكانت لجنة الحكام قد أجرت اختبارات بدنية الأسبوع الماضي، واجتازها جميع الحكام وعددهم 60 حكما.

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#لجنة الحكام #محمد العجوري

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