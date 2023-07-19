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أهداها أردوغان لقادة 3 دول خليجية.. كم يبلغ سعر سيارة توغ التركية؟

19 يوليو 2023 . الساعة 21:58 بتوقيت القدس
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أهداها أردوغان لقادة 3 دول خليجية.. كم يبلغ سعر سيارة توغ التركية؟

قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هديةً استثنائية لزعماء ثلاث دول خليجية وهي سيارة "توغ" TOGG التركية الكهربائية، في إطار زيارته للمنطقة.

وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، فيما أهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد السيارة ذات اللون الأزرق.

وكانت تركيا قد أعلنت عن بدء إنتاج سيارة "توغ" للمرة الأولى في أكتوبر 2022، وتتوفر بعدة فئات مختلفة منها فئة "T10X" بنمط "V1 RWD" بسعر يبدأ من 50 ألف دولار أمريكي.

وتصل أسعار الفئات الأخرى مثل "V2 RWD" إلى حوالي 55.6 ألف دولار أمريكي للفئة ذات المدى القياسي وحوالي 64 ألف دولار أمريكي للفئة ذات المدى الطويل.

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تمتاز السيارة بأداء ممتاز حيث تستطيع بطاريتها الوصول إلى 80% من طاقتها خلال 28 دقيقة فقط.

كما تحتوي على ميزة مساعد السائق في الازدحامات المرورية، مما يتيح للسائق رفع يديه عن المقود والاستمتاع بالراحة أثناء القيادة في الازدحام بسرعة تصل إلى 15 كيلومترا في الساعة.

وبحسب خبراء في صناعة السيارات، ستكون هذه السيارة خيارًا مثيرًا للاهتمام في سوق السيارات الكهربائية ومن المتوقع أن تلقى استحساناً كبيرًا في المنطقة وعبر العالم.

في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

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