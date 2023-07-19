موعد وصول موسى إلى شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

حالة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوافد الجديد إلى صفوف شباب رفح نادر موسى، والذي من المقرَّر أن يصل إلى قطاع غزة في وقت قريب.

وانتشرت أنباء حول رفض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قيد موسى على كشوفات نادي شباب رفح، إلا أن هذا الأمر تم تفنيده خاصة وأن هلال القدس قام بقيد مدافع طلائع الجيش السابق على قيوده في اتحاد كرة القدم.

وكان شباب رفح تقدَّم بطلب تسجيل موسى على قيوده بعد الاتفاق الذي توصل إليه الطرفين للانضمام للفريق، بعدما قرَّر إنهاء ارتباطه مع هلال القدس نظرًا لرفض الاحتلال إصدار تصريح دخوله إلى الضفة الغربية.

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وأكد مصدر موثوق أن اللاعب لديه من الأوراق ما يثبت أنه من أصول فلسطينية، مشيرًا إلى أن جد اللاعب وأعمامه يعيشون في محافظة رفح ويحملون الجنسية الفلسطينية والمصرية، وأن اللاعب نفسه سبق له زيارة غزة في عدَّة مناسبات سابقة رفقة عائلته.

واستغرب المصدر ما يدور حول رفض الاتحاد تسجيل اللاعب، في الوقت الذي تقدَّم فيه نادي شباب رفح بطلب لنادي هلال القدس بتحويل أوراق اللاعب إلى غزة، خاصة وأن موسى قام بإرسال جميع الأوراق الثبوتية للنادي المقدسي الذي نجح في تسجيله قبل إغلاق فترة التسجيل الأولى للموسم 2024/2023.

وحصلت "فلسطين" على وثائق تثبت أن والد اللاعب من أصول فلسطينية وهاجر من مدينة بئر السبع المحتلة إلى جمهورية مصر، فيما هاجرت بقية عائلته إلى قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن موسى سيصل غزة خلال الأيام القادمة، حيث سيلتقي بالكابتن محمود قشطة المشرف الرياضي لنادي شباب رفح في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يرافقه في طريق العودة إلى غزة للمشاركة مع الفريق في مباريات الكأس الدوري الممتاز.