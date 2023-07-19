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الطاهر: الاعتقالات السياسية لا يستفيد منها سوى الاحتلال

19 يوليو 2023 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
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عبَّر مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر عن إدانته الشديدة للاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة السلطة برام الله، والتي طالت عشرات المناضلين في الضفة الغربية.

وطالب الطاهر في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء بوقف الاعتقالات فورًا وإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين لأسباب سياسية، مضيفاً أن هذه الاعتقالات وفي هذا التوقيت بالذات، وخاصة بعد معركة جنين البطولية، إنما تؤكد تمادي السلطة في إجراءاتها القمعية ضد أبطال المقاومة الذين سطَّروا صفحة مجد في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وأكد الطاهر ضرورة وضع الأوسمة على صدور هؤلاء الأبطال، لا أن يتم اعتقالهم وزجّهم في السجون، داعياً لاستمرار تحرّك الفصائل الفلسطينية والفعاليات السياسية والاجتماعية لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة برام الله.

وشدَّد على أن الاستمرار في سياسية الاعتقالات، إنما تخلق أجواءً من التوتر الداخلي في الساحة الفلسطينية لن يستفيد منها إلا الاحتلال الذي يمارس كل أشكال القمع والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجبهة الشعبية #الاعتقالات السياسية #ماهر الطاهر #الضفة الغربية

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