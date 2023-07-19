فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

موعد وصول موسى إلى شباب رفح

6700 عمل مقاوم ضد الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس منذ مطلع 2023

القسَّام: سلاح غزة أكثر تطورًا وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة أكبر مما يقدّر

الضفة.. أكثر من 50 معتقلًا سياسيًّا في سجون السلطة

أرسنال ينافس مانشستر يونايتد على لاعب ريال مدريد

"حماس" تدين قرار الكونغرس الأمريكي بنزع صفة العنصرية عن دولة الاحتلال الإسرائيلي

روسيا: سنعتبر السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا "ناقلات عسكرية"

بدران يشيد بتضحيات الشهيد الجريح "عصام دويكات"

"واعد" تحذّر الاحتلال من خطوات انتقامية بحق أسرى "نفق الحرية"

"متابعة العمل الحكومي" تدعم شراء الأدوية من مصر.. طالع أبرز قراراتها

أرسنال ينافس مانشستر يونايتد على لاعب ريال مدريد

19 يوليو 2023 . الساعة 20:59 بتوقيت القدس
...
أرسنال ينافس مانشستر يونايتد على لاعب ريال مدريد

انضم أرسنال الإنجليزي إلى سباق الأندية الكبرى الراغبة في التعاقد مع النمساوي دافيد ألابا مدافع ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

وحسب صحيفة "آل ناسيونال" الشهيرة، فإن أرسنال رصد 45 مليون يورو للتعاقد مع النجم النمساوي البالغ من العمر 31 عامًا، بطلب خاص من مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

ويسعى أرسنال إلى إغراء ألابا من خلال عرض راتب سنوي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو على اللاعب، بزيادة تصل إلى 3 ملايين يورو كاملة، عن ذلك الراتب السنوي الذي يتقاضاه مع ريال مدريد في الوقت الراهن.

وتأتي هذه الأنباء بعد معلومات سابقة أكدت بحث مانشستر يونايتد الإنجليزي، فكرة التقدّم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع دافيد ألابا، مقابل 40 مليون يورو.

ولم يتضح بعد موقف ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز من عملية بيع ألابا، خاصة في ظل حاجة النادي الملكي للأموال من أجل تمويل بعض الصفقات المهمَّة مثل صفقة كيليان مبابي.

ومنذ وصوله إلى ريال مدريد قبل موسمين، خاض ألابا مع النادي الملكي 85 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 5 أهداف مع تقديم 7 تمريرات حاسمة، ليفرض نفسه بوصفه أحد أبرز اللاعبين في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

المصدر / فلسطين اونلاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#مانشستر يونايتد #ريال مدريد #أرسنال #دافيد الابا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة