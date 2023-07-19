أرسنال ينافس مانشستر يونايتد على لاعب ريال مدريد

انضم أرسنال الإنجليزي إلى سباق الأندية الكبرى الراغبة في التعاقد مع النمساوي دافيد ألابا مدافع ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.



وحسب صحيفة "آل ناسيونال" الشهيرة، فإن أرسنال رصد 45 مليون يورو للتعاقد مع النجم النمساوي البالغ من العمر 31 عامًا، بطلب خاص من مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.



ويسعى أرسنال إلى إغراء ألابا من خلال عرض راتب سنوي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو على اللاعب، بزيادة تصل إلى 3 ملايين يورو كاملة، عن ذلك الراتب السنوي الذي يتقاضاه مع ريال مدريد في الوقت الراهن.



وتأتي هذه الأنباء بعد معلومات سابقة أكدت بحث مانشستر يونايتد الإنجليزي، فكرة التقدّم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع دافيد ألابا، مقابل 40 مليون يورو.



ولم يتضح بعد موقف ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز من عملية بيع ألابا، خاصة في ظل حاجة النادي الملكي للأموال من أجل تمويل بعض الصفقات المهمَّة مثل صفقة كيليان مبابي.



ومنذ وصوله إلى ريال مدريد قبل موسمين، خاض ألابا مع النادي الملكي 85 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 5 أهداف مع تقديم 7 تمريرات حاسمة، ليفرض نفسه بوصفه أحد أبرز اللاعبين في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

المصدر / فلسطين اونلاين